الاحتلال الأمريكي يرسل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى قاعدته اللاشرعية في حقل كونيكو بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي أسلحة ومواد لوجستية إلى حقل كونيكو النفطي شمال شرق دير الزور بهدف تعزيز قاعدته العسكرية اللاشرعية في تلك المنطقة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.

ويدخل الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى المناطق التي يحتلها بشكل مستمر لتعزيز قواعده الغير شرعية حيث عمد بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” إلى تحويل العديد من حقول النفط والمنشآت الحكومية والمدارس والمستوصفات في الجزيرة السورية إلى قواعد عسكرية.