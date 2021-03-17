المفوضية الأوروبية تلوح بتشديد شروط تصدير اللقاحات المضادة لكورونا

بروكسل-سانا

لوحت المفوضية الأوروبية اليوم بتشديد شروط تصدير اللقاحات المضادة لكورونا المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج التكتل في إطار آلية رقابة وضعتها نهاية كانون الثاني الماضي على خلفية التأخر في تسلم شحنات اللقاحات.

ونقلت فرانس برس عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين قولها “نصدر الكثير من اللقاحات إلى دول تنتجها هي نفسها” مضيفة.. “هذه دعوة لها لتكون منفتحة على تصدير لقاحات في اتجاه الاتحاد الأوروبي”.

وأبدت دير لايين استعداد المفوضية لجميع الخيارات لضمان تلقي أوروبا حصتها العادلة موضحة أن الاتحاد الأوروبي صدر في الأسابيع الستة الأخيرة نحو 41 مليون جرعة لقاح إلى 33 بلداً.

وكان فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية أكد في مقابلة صحفية نشرت الأحد الماضي أن استراتيجية التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي شهدت أخطاء بما في ذلك عملية شراء اللقاحات.