خدمات جديدة في مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الأشغال العامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الانتهاء من كل الأعمال والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية والالكترونية لإطلاق عدد من الخدمات الجديدة ضمن مركز خدمة المواطن التابع للوزارة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اطلاعه اليوم على سير العمل في المركز أن الخدمات الجديدة الخاصة بالمؤسسة العامة للإسكان سيتم تقديمها اعتبارا من الأسبوع القادم مشددا على ضرورة تفادي أي أخطاء بموضوع الخدمات المقدمة لحق الاستفادة من المسكن واتخاذ اشد العقوبات بحق المتلاعبين.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى ضرورة التشدد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المتبعة بما يحفظ سلامة المراجعين والعاملين على حد سواء.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام في تصريح لمندوبة سانا أن الخدمات الجديدة ستكون في مجالات السجل العدلي والمدني والتنمية الإدارية وتشمل وثيقة غير محكوم والبطاقة الذاتية وغير عامل.

وأشار المهندس اللحام إلى انطلاق المرحلة التجريبية لخدمة الحصول على “بيان ملكية” وتتم دراسة مجموعة من الخدمات الإضافية ليتم تقديمها خلال المرحلة القادمة منها ارشفة البيانات الموجودة وخاصة ما يتعلق بمديرية الأملاك.

المهندسة أمل صالح رئيسة مركز خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان أوضحت أن الخدمات التي يقدمها المركز اليوم خدمة “بيان ملكية وبيان مساحة ووصف مسكن وبيان تاريخ صب المسكن وبيان مخطط معماري إضافة إلى خدمة توثيق البيع القطعي “الفراغ” التي هي قيد الانطلاق.

ولفتت المهندسة صالح إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز منذ انطلاقه وصل إلى ما يقارب 62 ألف طلب بخدمة الاستفادة من المسكن وبيانات ملكية لنحو 100 طلب يوميا إضافة إلى خدمات القيد المدني والسجل العدلي.

يشار إلى أن المركز تم افتتاحه عام 2019 بهدف تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين وكانت الانطلاقة بتقديم خدمة “حق الاستفادة” التي تخول المواطن تقديم طلب للحصول على بيان حق الاستفادة عند استكتابه على مسكن.