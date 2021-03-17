المتحف الوطني باللاذقية يستعيد 36 قطعة نقدية ذهبية تعود لحضارات متعاقبة

دمشق-سانا

تسلم المتحف الوطني في اللاذقية 36 قطعة أثرية نقدية ذهبية تؤرخ لحضارات تعاقبت وازدهرت على الأرض السورية وأسهمت بإغناء الثقافة الإنسانية ضمن إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع بالآثار السورية.

وأكد مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض في تصريح لسانا أن القطع النقدية التي تم تسليمها إلى المتحف الوطني باللاذقية مهمة جدا والبعض منها قد يكون نادرا وتؤرخ لحضارات من الرومانية والبيزنطية والإسلامية لافتا إلى أنه تم ضبطها في محافظة اللاذقية حيث كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وثمن عوض الجهود الكبيرة والمهمة التي تبذلها الجهات المختصة في كشف الأشخاص الذين يعملون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار السورية ومنع وصولها إلى تجار الآثار في العالم معتبرا أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى كشف من يقف وراء عملية الاتجار من أشخاص وداعمين وشبكات.

ومن الجدير بالذكر أن تضافر الجهود الوطنية بين المؤسسات العاملة على التراث الأثري والجهات المختصة أسهم بشكل فعال في ضبط آلاف القطع الأثرية التي كانت معدة للتهريب وتمت مصادرتها واستعادتها وتسليمها للمتاحف السورية.

شذى حمود