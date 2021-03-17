المحتل التركي يواصل تتريك المناطق المحتلة ويرفع علم الاحتلال فوق مدرستين في منطقة تل أبيض بالرقة

الرقة-سانا

واصل المحتل التركي فرض أجنداته في تتريك القطاعات العامة وخاصة التعليم في المناطق التي يحتلها بالريف الشمالي لسورية حيث عمد مؤخراً إلى افتتاح مدرستين في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي لتدريس مناهج تخدم مخططات السلطنة العثمانية البائدة.

وذكرت مصادر محلية ووسائل إعلامية متطابقة أنه بالتعاون بين ما يسمى “مركز الدعم” المعني بالمناطق المحتلة في سورية والتابع لولاية شانلي أورفة التركية ومع مؤسسة “أمة كير” التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها تم افتتاح مدرستي “عين العروس” في مدينة تل أبيض و”حسن العيسى” الابتدائيتين في بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن افتتاح المدرستين يأتي ضمن إطار “حملة تتريك التعليم التي يقودها النظام التركي في المناطق المحتلة تحت عنوان “التنمية في التعليم”.

ويستمر نظام أردوغان في سياسة تتريك المناطق التي تحتلها قواته بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة الشمالية عبر افتتاح المدارس وفروع للجامعات التركية فيها وإطلاق أسماء تركية عليها ورفع علم الاحتلال التركي فوقها.