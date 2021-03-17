مبقرة (فديو) باللاذقية تعتمد على مواردها الذاتية لتأمين استمرارية الإنتاج وتخفيض تكاليفه

اللاذقية-سانا

كشف مدير مبقرة “فديو” باللاذقية المهندس علي خرما أن خطة تطوير المبقرة تركز على الاستمرار بإنتاج العلف الأخضر وزيادة كمياته بما يخفض النفقات ويلبي احتياجات المبقرة منه ويقلل من استخدام الأعلاف المركزة مرتفعة السعر في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الغربي الجائرة ضد سورية الذي أدى إلى نقص المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي وارتفاع تكاليف العمل.

وبين خرما لنشرة سانا الاقتصادية أنه وبنفس الاتجاه تمت الاستعاضة عن نقص الأسمدة المعدنية بالسماد العضوي المخمر الذي تنتجه المبقرة لزوم المساحات المزروعة بالعلف الأخضر البالغة 420 دونما حيث بلغت إنتاجيتها خلال ثلاثة أشهر نحو 300 طن علف أخضر امنت غذاء مناسبا للقطيع.

وأشار إلى أن حاجة المبقرة تبلغ 2500 متر مكعب من السماد العضوي بينما يقدر الإنتاج بنحو 3100 متر مكعب ويتم بيع الفائض للفلاحين لخدمة العملية الزراعية في ظل صعوبات كبيرة لتأمين السماد المعدني في ظل ظروف الحصار الجائر.

وقال خرما: يبلغ عدد قطيع الأبقار بمختلف الأعمار 498 رأسا موزعة إلى 250 بقرة حلوبا و34 جافة والباقي قطيع نام ذكور واناث وتصل كمية إنتاجيتها من الحليب الخام يوميا إلى 4700 كغ يتم تصنيعه في مصنع الألبان والأجبان بالمبقرة وهو طبيعي كامل الدسم وذو جودة عالية وما زالت اسعاره منافسة في الاسواق.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية