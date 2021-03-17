ارتفاع سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية متأثراً بارتفاع سعر الذهب عالمياً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 220000 ليرة سورية وسعر شراء 219500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 188571 ليرة وسعر شراء 188071 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها كما دعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية كما وزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و2248005.

أحمد سليمان