معمل أطباق كرتون البيض بطرطوس يوفر حاجة المنشآت العامة ويخفض تكاليف الإنتاج

طرطوس-سانا

انطلقت عجلة الإنتاج في معمل طرطوس لإنتاج أطباق البيض “الكرتون” والذي يهدف إلى تأمين “أطباق الكرتون” للمنشآت التابعة لمؤسسة الدواجن وطرح الفائض منه للبيع في الأسواق المحلية ومنافسة القطاع الخاص المنتج لهذه المادة وتخفيض كلف إنتاج البيض.

المهندس محمد إبراهيم مدير منشأة دواجن طرطوس أوضح في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المعمل هو الأول من نوعه على مستوى القطاع العام ويقع في منطقة العنابية بمساحة 7 دونمات نفذته الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس وبإشراف جامعة تشرين مبينا أن المعمل دخل الخدمة في الشهر العاشر من العام الماضي بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 12 ألف طبق وعلى فترة ورديتي عمل ونعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.

ولفت ابراهيم إلى أن الورق المطلوب في عملية التصنيع يتم تأمينه محليا من الجهات العامة وحاليا يتم توزيع كامل الإنتاج لمنشأة دواجن طرطوس ومنشآت الدواجن التابعة لمؤسسة الدواجن في المحافظات الأخرى مشيرا إلى أن المعمل أسهم في توفير النفقات وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية منشآت الدواجن الحكومية عبر تأمين أطباق البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة 100 بالمئة.

يذكر أن تكلفة المعمل بلغت 625 مليون ليرة.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية