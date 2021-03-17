976 مليون ليرة سورية قيمة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال شهرين

حمص-سانا

أوضح المهندس مضر رومية مدير شركة الوليد للغزل بحمص أن الظروف الصعبة جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الغربي الجائر بحق الشعب السوري لم تثن عمال الشركة عن مواصلة العمل والإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلية والقطاعين العام والخاص.

وأشار رومية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن قيمة مبيعات الشركة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بلغت 976 مليون ليرة ناتجة عن مبيعاتها من نوعي الغزول القطنية والممزوجة البالغة 166 طناً بينما بلغت كمية الإنتاج في نفس الفترة 178 طناً من الغزول القطنية والممزوجة تقدر قيمتها بأكثر من 3ر1 مليار ليرة.

ولفت رومية إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعها الاستثماري منذ نحو عامين بالتنسيق والدعم الكامل من قبل وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لنقل آلات الغزل من الشركة الخماسية بدمشق وتركيبها وإدخال برامجها من قبل فنيي الشركة دون الاستعانة بأي خبرة خارجية ما أسهم في توفير ملايين الليرات السورية لتحل الآلات الجديدة مكان آلات يزيد عمرها على 45 عاما ولا تتوافر لها قطع تبديلية.

وبين أن أعمال التأهيل والصيانة للآلات والتجهيزات ومراقبة جودة الإنتاج تتم بالكامل من قبل الكوادر الوطنية في الشركة.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية