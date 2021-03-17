بعد تدميره ونهبه بالكامل من قبل الإرهابيين… معمل أحذية درعا يتجاوز صعوباته الإنتاجية والتسويقية

درعا-سانا

ذكر مدير معمل أحذية درعا المهندس عماد الرفاعي أنه تم افتتاح منفذ جديد لبيع الأحذية الطبية والمصنوعة من الجلد الطبيعي في بناء نقابة عمال النقل البري بمدينة درعا بأسعار منافسة للسوق وتقل بنحو 10 آلاف ليرة للحذاء الواحد.

وبين الرفاعي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المنفذ يوفر أحذية متنوعة للرجال والنساء والأطفال من إنتاج المعمل إضافة لمنتجات معامل الأحذية بمحافظتي حماة والسويداء.

وقال إن الغاية من افتتاحه وسط المدينة التخفيف على المواطنين أعباء الانتقال ولتسهيل حصول عمال الدوائر والمؤسسات الحكومية على المنتج بموجب العقود الموقعة مع إدارة المعمل مبينا أن المعمل يتعاون مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات الإنتاجية وضمان استمرارية الإنتاج حيث نقدم بعض المواد الأولية لاستكمال صناعة الحذاء نتيجة عدم وجود بعض الآلات في المعمل.

وأشار الرفاعي إلى أن معمل أحذية درعا عاد إلى العمل بآذار الماضي في مقر مؤقت ضمن بناء شركة المعكرونة بالمدينة بعد توقف لنحو 7 سنوات نتيجة تدمير المعمل ونهب آلاته بالكامل على يد المجموعات الإرهابية.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية