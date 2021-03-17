حريتان بريف حلب الشمالي الغربي.. طوت صفحة الإرهاب والدمار وعادت للحياة بعزيمة أبنائها

الأربعاء / 17 / 03 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
كاتب سلوفاكي: وسائل الإعلام الغربية تمارس التضليل وتتجاهل الحقائق حول سورية
2021-03-17
دبلوماسي هندي سابق: الدول الغربية ونظام أردوغان داعمون أساسيون للإرهاب في سورية
2021-03-17
صحفي تركي: أردوغان مسؤول مع التنظيمات الإرهابية عن التخريب في سورية
2021-03-16
المقداد ولافروف يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
2021-03-16
المنصة العالمية لمناهضة الحروب تدعو لرفع الإجراءات المفروضة على الشعب السوري
2021-03-16
الدفاع الروسية: تحركات تركيا العسكرية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم
2021-03-16
مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي المشترك
2021-03-16
محليات
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات مطرية غزيرة فوق المناطق الساحلية والشمالية
2021-03-17
وزير الأوقاف يدعو من حمص إلى التعاضد والتعاون لمواجهة الضائقة جراء الحصار الاقتصادي الجائر
2021-03-16
صيانة الأفران الأربعة في شركة إسمنت طرطوس
2021-03-16
مجلس الوزراء يوجه بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق
2021-03-16
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للاستثمار… الخليل: عصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية
2021-03-16
المقداد: سورية حررت مناطق كثيرة من الإرهاب.. ضرورة انسحاب جميع القوات المحتلة من الأراضي السورية
2021-03-16
تكريم أكثر من مئة متفوق من أبناء المعلمين والشهداء في ثقافي كفرسوسة
2021-03-16
رياضة
مانشستر سيتي يتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا
2021-03-16
صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد تقضي بعودة رونالدو إلى الريال
2021-03-16
اختتام البطولة الجامعية للكاراتيه والتايكوندو
2021-03-16
الزيبق: البطولات الدولية تعود مجدداً إلى سورية وعين فرساننا على منصات التتويج
2021-03-16
فوز النواعير على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2021-03-16
برشلونة يتغلب على هويسكا برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-03-15
اختتام منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بالشطرنج للرجال
2021-03-15
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2021-03-17
منتجات متنوعة في مهرجان التسوق (صنع في سورية) بطرطوس
2021-03-16
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 212 مليون ليرة
2021-03-16
ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية
2021-03-16
انخفاض أسعار النفط
2021-03-16
ارتفاع أسعار الذهب
2021-03-16
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع الى 540.4 مليون ليرة
2021-03-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات مطرية غزيرة فوق المناطق الساحلية والشمالية
الصحة: تسجيل مئة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 83 حالة ووفاة 6
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية-فيديو
مجلس الوزراء يوجه بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للاستثمار… الخليل: عصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
الرئيس الأسد يوجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة لصندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة- فيديو
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني
إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة
حريتان بريف حلب الشمالي الغربي.. طوت صفحة الإرهاب والدمار وعادت للحياة بعزيمة أبنائها
2021-03-17
حريتان بريف حلب الشمالي الغربي..
2021-03-17
Zeina
سابق
وقفة وطنية لأهالي قرية الدمخية في ريف القامشلي الجنوبي رفضاً للاحتلال الأمريكي والتركي ودعماً للجيش والوطن وقائده
التالي
التضليل الإعلامي الغربي فصل من فصول الحرب الإرهابية ضد سورية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved