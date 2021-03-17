مانشستر سيتي يتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

بودابست-سانا

صعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعد فوزه 2- صفر على بروسيا مونشنجلادباخ اليوم ليكمل انتصاره 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

ومنح هدفان في الشوط الأول عبر كيفن دي بروين وإيلكاي جندوجان فوزاً مريحاً للفريق الإنكليزي بعد عرض رائع اخر من فريق المدرب بيب غوارديولا في مباراة العودة التي كانت مقررة في مانشستر لكن استضافتها العاصمة المجرية نظراً لقيود السفر بسبب جائحة كوفيد 19.

ووضع دي بروين سيتي في المقدمة في الدقيقة الـ 13 بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز ليصبح الهدف المئة للفريق في كل المسابقات هذا الموسم.

وهيمن سيتي الذي لم يسكن شباكه أي هدف منذ المباراة الأولى لدور المجموعات في تشرين الأول الماضي تماماً على المباراة التي أقيمت في استاد بوشكاش أرينا وظهر في أفضل حالاته.

وضاعف المتألق جندوجان النتيجة بتسديدة أرضية متقنة بعد تمريرة بين المدافعين من فيل فودين الذي انطلق من منتصف الملعب نحو منطقة الجزاء قبل أن يمرر لزميله الألماني.