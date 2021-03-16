الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج يتحول إلى عالي الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 19-7

المنطقة الجنوبية 20-6

المرتفعات الجبلية 13-1

المنطقة الوسطى 17-8

المنطقة الساحلية 17-14

المنطقة الشمالية 17-7

منطقة الجزيرة 22-9

المنطقة الشرقية 24-11

منطقة البادية 21-8.