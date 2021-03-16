معرض للكتاب المنوع في صالة صبحي شعيب بحمص

حمص-سانا

يضم معرض الكتاب المقام حالياً في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص “صبحي شعيب” أكثر من 1700 عنوان منوع بين كتب الطفولة المبكرة والرواية والشعر والدراسات الأدبية والفلسفية والتاريخية والسياسية.

ويقام المعرض الذي تنظمه دار الربيع للنشر ومؤسسة زنوبيا الثقافية ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي على مسرح دار الثقافة بحمص بهدف تكريس حضور الكتاب في حياة الشباب والناشئة وفقا لسوسن خباز مديرة الدار ومؤسسة زنوبيا.

بدوره أشار “معمر النهار” مدير ملتقى الثقافة والإعلام إلى أهمية معرض الكتاب في هذه الفترة تحديداً لأن شريحة كبيرة من جيل الشباب اتجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي وابتعد عن القراءة لافتا إلى أن المعرض شهد إقبالاً ملحوظاً من فئة الشباب وكان للمكان الذي أقيم فيه المعرض أهمية خاصة كونه مقصداً لمحبي الفن والثقافة وملتقى للمثقفين بحمص.

وذكرت الكاتبة رولا حسن من مؤسسة ملتقى أصدقاء الكتاب بحمص أن المعرض يقدم محتوى منوعاً يناسب جميع الاهتمامات والمميز فيه الاتجاه للطفل عبر تقديم كمية كبيرة من العناوين والكتب الموجهة للصغار.

لارا أحمد