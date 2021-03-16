تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 212 مليون ليرة

دمشق-سانا

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 206179 سهماً موزعة على 126 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 063ر212 مليون ليرة سورية فيما أغلق المؤشر عند 57ر10175 نقطة منخفضا 12ر18 نقطة وبنسبة تغير قدرها 18ر0 بالمئة.

وارتفعت بنتيجة تداولات اليوم أسهم 4 بنوك وشركات وهي بنك الشام بنسبة 42ر0 بالمئة والبركة بنسبة 73ر0 بالمئة وبيمو السعودي الفرنسي بنسبة 48ر0 بالمئة والشركة السورية الدولية للتأمين بنسبة 89ر4 بالمئة.

وانخفضت أسهم 6 بنوك وشركات وهي بنك عودة سورية بنسبة 97ر1 بالمئة وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 31ر0 بالمئة وشركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 89ر1 بالمئة والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 99ر1 بالمئة وفرنسبنك بنسبة 92ر1 بالمئة وبنك قطر الوطني بنسبة 63ر1 بالمئة.

ولم تسجل أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنوك العربي وسورية والخليج والشرق وسورية والمهجر أي تعديل على اسعارها حيث أغلقت مساوية لأسعار اغلاق جلسة التداول السابقة فيما لم تشهد الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

أحمد سليمان