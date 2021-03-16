تنمية المهارات البرمجية لـ 250 طالباً وطالبة في نشاط لجامعة البعث

حمص-سانا

مجموعة جديدة من المعارف الأساسية والمضافة في مجال البرمجة اكتسبها 250 طالباً وطالبة من جامعة البعث خلال “المعسكر التدريبي لحل المسائل البرمجية” الذي اختتم فعالياته أمس بعد أسبوعين من الأنشطة الموجهة بهدف تهيئة الطلاب لخوض المسابقة البرمجية الجامعية المحلية لعام 2021.

الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أكد لـ سانا الشبابية أن هذا النشاط العلمي يسهم في تنمية المهارات البرمجية والتحليل المنطقي وحل الخوارزميات للطلاب مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على خلق جيل طلابي متميز قادر على تمثيل سورية في المحافل الدولية العلمية.

وقال: تمكن طلبة جامعة البعث في الموسم السابق من المسابقة البرمجية من تحقيق المركز الأول على مستوى سورية والمركز 12 إقليمياً والمركز 20 عالمياً وهي نتائج تؤكد قدرة شبابنا السوري على التميز والإبداع في مجال علوم الخوارزميات والمعلوماتية.

بدوره اعتبر فادي مرشد عضو اللجنة الوطنية للمسابقة البرمجية في سورية ومدير الأنشطة الطلابية في الجامعة أن المعسكر التدريبي الذي أقيم في كلية الهندسة الزراعية سعى إلى تشكيل فريق طلابي قادر على خوض المسابقة البرمجية والتي ستقام في شهر تموز القادم.

المدربان طوني مقدسي ومهند العسكري أوضحا أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات “مبتدئ ومتوسط ومتقدم” جرى في كل منها تدريب الطلاب على كيفية حل الخوارزميات وسرعة التجاوب مع أي مسألة جديدة من خلال مفاتيح أساسية تمكنهم من هذا الغرض.

الطالب المشارك ليث ابراهيم قال: تمكنت خلال التدريب من اكتساب مهارات مختلفة وتطوير أسلوبي في التفكير والتعامل مع المشاكل البرمجية إضافة إلى حل كم كبير من المسائل والخوارزميات الأمر الذي جعلني أكثر قدرة وسرعة في هذا الجانب.

من ناحيتها رأت الطالبة رونيا عودة أن المعسكر التدريبي شكل فرصة مهمة للمشاركين لتنمية إبداعاتهم وتقوية لغاتهم البرمجية وإدراك علوم الخوارزميات التي تساعد في الحياة العملية ككل.

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