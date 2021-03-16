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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: تحركات عسكرية تركية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا الاتحادية
2021-03-16
مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي المشترك
2021-03-16
سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون الصين: انتهاك صارخ لمبدأ سيادة الدول على أراضيها
2021-03-16
بيسكوف: على الغرب والدول العربية التخلي عن سياسة عزل سورية واستئناف الحوار معها
2021-03-16
دبلوماسي روسي: الإجراءات الغربية الأحادية بحق سورية تعبر عن إفلاس أخلاقي
2021-03-16
الصين: الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده
2021-03-16
دبلوماسي أمريكي سابق: منظمة حظر الأسلحة تتعرض لضغوط لتغيير الحقائق بخصوص سورية
2021-03-16
محليات
التربية والتعليم العالي تعلنان الخميس القادم عطلة بمناسبة عيد المعلم
2021-03-16
الرئيس الأسد يوجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة لصندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة
2021-03-16
الجمعية الفلكية السورية: الاعتدال الربيعي في الـ 20 من آذار الجاري
2021-03-16
الأسرة السورية ركن الصمود الأول بوجه الحرب
2021-03-16
صيانة أقنية الري الفرعية ضمن شبكة الري الرئيسة حمص- حماة
2021-03-16
حي الصاخور المحرر من الإرهاب ينبض بالحياة… الأهالي: مصممون على استكمال البناء والإعمار
2021-03-16
الحرارة إلى انخفاض مع فرصة لهطل زخات مطر على المناطق الساحلية والشمالية
2021-03-16
رياضة
اختتام البطولة الجامعية للكاراتيه والتايكوندو
2021-03-16
الزيبق: البطولات الدولية تعود مجدداً إلى سورية وعين فرساننا على منصات التتويج
2021-03-16
برشلونة يتغلب على هويسكا برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-03-15
اختتام منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بالشطرنج للرجال
2021-03-15
زيدان يثير الجدل حول عودة رونالدو
2021-03-15
الإصابة تغيب لاعب ريال مدريد هازارد عن مواجهة أتالانتا
2021-03-15
فوز العربي والمجد على اليقظة والمحافظة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2021-03-15
اقتصاد
ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية
2021-03-16
انخفاض أسعار النفط
2021-03-16
ارتفاع أسعار الذهب
2021-03-16
مع تسجيل صفقة ضخمة..تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع الى 4ر540 مليون ليرة
2021-03-15
تعديل سعر مادتي البنزين الممتاز والأوكتان 95 وإسطوانة الغاز المنزلي
2021-03-15
افتتاح أول مدرسة لإنتاج الزعتر الخليلي العضوي في خربة غزالة بريف درعا
2021-03-15
الأعلاف توزع نحو 30 ألف طن مواد علفية لمربي الدواجن
2021-03-15
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