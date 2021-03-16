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التربية والتعليم العالي تعلنان الخميس القادم عطلة بمناسبة عيد المعلم

2021-03-16

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الخميس الـ 18 من آذار الجاري يوم عطلة بمناسبة عيد المعلم في المدارس والجامعات والمعاهد.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أعلنت وزارة التربية عن تعطل المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لوزارة التربية والإدارة المركزية والإدارات الفرعية في المحافظات والمؤسسة العامة للطباعة وفروعها والهيئة العامة لأبنية التعليم.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان مماثل عن تعطل الجامعات السورية والمعاهد التقانية والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة يوم الخميس القادم  18-3-2021.

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