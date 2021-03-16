ازدياد حالات كورونا المثبتة والمشتبهة في السويداء

السويداء-سانا

حذر مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا من ازدياد حالات كورونا المثبتة التي يتم قبولها في أقسام العزل ضمن مشافي المحافظة في الأيام الماضية.

وبين مهنا في تصريح لـ سانا أن عدد المرضى المقبولين في أقسام العزل حاليا 18 مريضا كما تسجل وفيات بشكل شبه يومي وهناك ازدياد طلب على الأوكسجين المنزلي منذ نحو أسبوع مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة في التجمعات وتجنب أماكن الازدحام إن أمكن وغسل اليدين بشكل متكرر وعدم لمس الوجه بأيد ملوثة وتهوية المنازل دوريا.

وقال مدير الصحة: هذه الإجراءات مضمونة النتائج وامنة وبالتأكيد أقل كلفة من تكاليف العلاج في حال الإصابة بالفيروس متمنيا من الجميع التحلي بالمسؤولية قبل فقدان مزيد من الأحبة.

ومن ملاحظته اليومية في عيادته لفت اختصاصي الأمراض الصدرية الدكتور مجد الغضبان إلى تزايد حالات المراجعين المشتبه إصابتهم بفيروس كوفيد 19 من قرابة أسبوعين حتى الآن حيث يراجع عيادته يوميا حوالي سبعة مرضى وسطيا أغلبهم بأعراض مؤكدة وتختلف درجة إصابتهم بين المتوسطة والشديدة وتحال الأكثر خطورة إلى المشافي فيما يوجه بالحجر المنزلي للإصابات الأقل خطورة ومخالطيها مع متابعة العلاج بالمنزل.

وكانت وزارة الصحة أصدرت في الـ 6 من آذار الجاري تعميماً لمديري الهيئات العامة التي تضم أقسام عزل طلبت فيه المتابعة اليومية وتأمين كل ما يلزم لاستيعاب الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى رفد أقسام العزل بالكوادر المطلوبة ومستلزمات الحماية والوقاية نظراً لتطور أوضاع الإصابات بكورونا.