مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي المشترك

طهران-سانا

بحث سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب مع الدكتور حسين سالار آملي معاون وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا ورئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية التعاون في مجال البحث العلمي وضرورة تطويره وتعزيزه بين البلدين.

وأشار السفير ديوب خلال لقاء جمع الطرفين إلى ضرورة وأهمية إنشاء مراكز أبحاث وإطلاق دورات علمية تدريبية مشتركة بين جامعات البلدين لتعزيز القطاع التعليمي والبحث العلمي ورفده بالكفاءات العلمية والاختصاصات النوعية.

ونوه السفير ديوب بمذكرة التفاهم العلمي بين الجانبين التي يتم إعدادها ودورها في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

من جانبه أكد سالار آملي أهمية التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك وأشار إلى مذكرة التفاهم العلمي التي يتم الإعداد لتوقيعها بين الجانبين في طهران في النصف الأول من حزيران المقبل.