وفاة مواطن وطفله جراء حادث سير بمدينة حمص

حمص-سانا

توفي مواطن وطفله الليلة الماضية جراء حادث سير قرب دوار الغاردينيا بحي الغوطة بمدينة حمص.

وذكر قائد فوج إطفاء حمص العميد حسن عمار لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول وجود ركاب عالقين ضمن سيارة تعرضت لحادث في حي الغوطة وعلى الفور توجه كوادر الفوج الى المكان وعملوا على إخلاء الركاب وإسعافهم إلى مشفى الهلال الأحمر بمدينة حمص.

وأضاف عمار إن الحادث ناجم عن السرعة الزائدة التي أدت إلى خروج السيارة عن الطريق واصطدامها بعوائق لافتاً إلى وفاة أحد الركاب وطفله على الفور وإصابة امرأة كانت ضمن السيارة.