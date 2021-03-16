الخارجية: سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون الصين باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها

دمشق-سانا

أكدت سورية رفضها التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية وشددت على أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: “تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والذي يعد خطوة رئيسية أخرى تتخذها جمهورية الصين الشعبية لتحسين الأنظمة القانونية والسياسية في منطقة هونغ كونغ عقب اعتماد قانون حماية الأمن الوطني فيها في حزيران الماضي 2020”.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية ومحاولات تشويه الوقائع وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.

وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية تؤكد على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة وتطالب جميع الدول باحترام ذلك.