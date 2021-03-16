إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية مغلوجة بمنطقة جبل عبد العزيز في ريف الحسكة الجنوبي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” قرب قرية مغلوجة وأدت إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا الذين كانوا يستقلونها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات وطوقت مكان الانفجار.

وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” منحنى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.