سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة الملك خالد السعودية

صنعاء-سانا

جدد سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم استهدافه مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له على تويتر إن “سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف ك 2 وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف سريع إن “هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على اليمن”.

وكان سلاح الجو المسير اليمني استهدف أمس أهدافا عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية محققا إصابات دقيقة.