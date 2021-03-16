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هزتان أرضيتان تضربان ولاية باتنة الجزائرية

2021-03-16

الجزائر-سانا

سجلت ولاية باتنة شرق الجزائر هزتين أرضيتين متتاليتين بفارق 5 دقائق بينهما حيث بلغت قوة الهزة الأولى 2ر4 درجات فيما بلغت قوة الهزة الثانية 2ر3 درجات.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قوله إن مركز الهزة الأولى كان على بعد 5 كم جنوب شرق مدينة تازولت فيما حدد مركز الهزة الثانية على بعد 7 كم منها.

وأوضحت فرق الحماية المدنية في تازولت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهزتين.

وضربت هزة أرضية بقوة 8ر4 درجات شمال شرق الجزائر قبل ثلاثة أسابيع دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

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