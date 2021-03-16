الناتو يقر بوجود مخاوف جدية بشأن سلوك النظام التركي

بروكسل-سانا

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ بوجود “مخاوف جدية” بشأن سلوكيات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستولتنبرغ قوله أمام نواب البرلمان الأوروبي.. أعربت عن مخاوفي الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى المسائل المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو “يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة”.

وأثار أردوغان عبر نهجه الاستفزازي خلافات ونزاعات حادة مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط ما دفع الدول الاوروبية الى التهديد بفرض عقوبات عليه إضافة إلى دوره في زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة واستمراره في ابتزاز أوروبا بقضية اللاجئين.