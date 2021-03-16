16 آذار 1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين

دمشق-سانا

1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.

1922 – السلطان فؤاد يصبح ملكا على مصر بعد انتقالها إلى النظام الملكي.

1968 – وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.

1989 – عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.

1990 – الاتحاد السوفييتي والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية.

2003 – مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بعدما دهستها جرافة للاحتلال الإسرائيلي بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.

من مواليد هذا اليوم..

1751 – جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة الرابع.

1839 – رينه سولي برودوم، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

1918 – فريدريك راينس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

من وفيات هذا اليوم..

1406 – ابن خلدون مؤرخ وعالم اجتماع عربي.

1914 – شارل ألبير غوبا سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1940 – سلمى لاغرلوف كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909.

1998 – ديريك هارولد بارتون عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني للباس التقليدي في تونس.

اليوم الأول في باتشاناليا في روما القديمة.