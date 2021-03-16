SCS-NET
الشريط الأخباري

16 آذار 1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين

2021-03-16

دمشق-سانا

1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.

1922 – السلطان فؤاد يصبح ملكا على مصر بعد انتقالها إلى النظام الملكي.

1968 – وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.

1989 – عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.

1990 – الاتحاد السوفييتي والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية.

2003 – مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بعدما دهستها جرافة للاحتلال الإسرائيلي بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.

من مواليد هذا اليوم..

1751 – جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة الرابع.

1839 – رينه سولي برودوم، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

1918 – فريدريك راينس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

من وفيات هذا اليوم..

1406 – ابن خلدون مؤرخ وعالم اجتماع عربي.

1914 – شارل ألبير غوبا سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1940 – سلمى لاغرلوف كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909.

1998 – ديريك هارولد بارتون عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني للباس التقليدي في تونس.

اليوم الأول في باتشاناليا في روما القديمة.

انظر ايضاً

16 آذار 1521- فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين

دمشق-سانا 1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين. 1922 – السلطان فؤاد يصبح ملكا على مصر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved