16 آذار 1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين

دمشق-سانا
1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.
1922 – السلطان فؤاد يصبح ملكا على مصر بعد انتقالها إلى النظام الملكي.
1968 – وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.
1989 – عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.
1990 – الاتحاد السوفييتي والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية.
2003 – مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بعدما دهستها جرافة للاحتلال الإسرائيلي بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.
من مواليد هذا اليوم..
1751 – جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة الرابع.
1839 – رينه سولي برودوم، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.
1918 – فريدريك راينس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.
من وفيات هذا اليوم..
1406 – ابن خلدون مؤرخ وعالم اجتماع عربي.
1914 – شارل ألبير غوبا سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.
1940 – سلمى لاغرلوف كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909.
1998 – ديريك هارولد بارتون عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني للباس التقليدي في تونس.
اليوم الأول في باتشاناليا في روما القديمة.