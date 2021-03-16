منتج لقاح (سبوتنيك V) الروسي: ضغوط أمريكا على الدول لمنعها من شراء اللقاح الروسي غير أخلاقي

موسكو-سانا

أكد منتج لقاح (سبوتنيك V ) الروسي المضاد لفيروس كورونا أن محاولات الولايات المتحدة لمنع الدول من شراء اللقاح الروسي “عمل غير أخلاقي”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الحساب الرسمي للقاح الروسي على موقع تويتر إن “روسيا على قناعة تامة بأنه يجب التعاون من أجل إنقاذ حياة الناس والجهود الرامية لمنع توريد اللقاح غير أخلاقية وتتسبب بالوفيات” مشيراً إلى أن منتجي اللقاح اطلعوا على التقرير السنوي لوزارة الصحة الأمريكية للعام الماضي الذي جاء فيه إن الولايات المتحدة بذلت جهوداً عبر مكتب الملحق لشؤون الصحة لمنظمة الدول الأمريكية لإقناع البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية بعدم شراء اللقاح الروسي.

وكانت السلطات الأمريكية زعمت في تقريرها السنوي أن جهودها تلك تأتي في إطار “الحيلولة دون مساعي بعض الدول مثل روسيا وكوبا وفنزويلا لتعزيز نفوذها في المنطقة بهدف تقويض أمن الولايات المتحدة”.