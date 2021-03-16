برشلونة يتغلب على هويسكا برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تغلب فريق برشلونة على هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة كل من ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 13 و90 وانطوان غريزمان في الدقيقة 35 واوسكار مينغويزا غاريسا في الدقيقة 53 بينما سجل رافا مير هدف هويسكا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز الأخير من جدول الترتيب.