مع تسجيل صفقة ضخمة..تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع الى 4ر540 مليون ليرة

دمشق-سانا

سجلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تنفيذ صفقة ضخمة بحجم 300 ألف سهم بقيمة 390 مليون ليرة ليرتفع حجم التداول إلى 443024 سهماً موزعة 207 صفقات لتصل قيمة التداولات إلى 4ر540 مليون ليرة وليرتفع مؤشر السوق 06ر27 نقطة عن الجلسة الماضية وليغلق على قيمة 69ر10193 نقطة وبنسبة تغير 27ر0 بالمئة.

وكانت الصفقة الضخمة من نصيب المصرف الدولي للتجارة والتمويل والذي ارتفع حجم التداولات بعد تنفيذ الصفقة إلى 304231 سهماً وبقيمة 390ر395 مليون ليرة لينخفض سعر سهمه عن سعر جلسة التداول السابقة بنسبة 2 بالمئة.

وارتفع بنتيجة جلسة التداول اليوم أسهم 4 شركات وهي بنك الشام بنسبة 71ر4 بالمئة وبنك البركة بنسبة 55ر2 بالمئة وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 17ر1 بالمئة والسورية الدولية للتأمين بنسبة 9ر4 بالمئة.

وانخفضت أسهم 7 شركات وهي شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 8ر1 بالمئة وبنك قطر الوطني بنسبة 43ر0 بالمئة وشركة اسمنت البادية بنسبة 87ر1 بالمئة والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 99ر1 بالمئة وفرنسبنك بنسبة 04ر1 بالمئة وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 07ر0 بالمئة إضافة إلى سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي تم تنفيذ صفقة ضخمة على أسهمه.

ولم تسجل أسهم بنك الشرق وبنك سورية والمهجر وبنك بيبلوس والشركة السورية الكويتية للتأمين والبنك العربي وبنك سورية والخليج وبنك عوده سورية أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساويةً لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة فيما لم تسجل الشركات الـ 9 الأخرى أي صفقة على أسهمها.

أحمد سليمان