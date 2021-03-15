حزب مصري: صمود سورية أفشل مخطط تقسيم المنطقة

القاهرة-سانا

أكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري أن صمود سورية في وجه الإرهاب أفشل مخطط تقسيم المنطقة وكشف أكذوبة ما يسمى “العالم الحر” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار نائب رئيس الحزب سيد الأسيوطي في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة: “اليوم إلى أن سورية صمدت 10 أعوام في وجه الحرب الكونية الغاشمة التي استهدفتها وحققت الانتصار على الإرهاب مؤكداً دعم حزبه لسورية في وجه قوى الشر والعدوان.

ولفت الأسيوطي إلى أن سورية واجهت هذا العدوان الغاشم بوحدة الصف والترابط الشعبي ووعي وإدراك قيادتها ومؤسساتها وخاضت بدماء شهدائها وجيشها الباسل معارك العز والشرف واستحقت عن جدارة أن تكون قلب كل الأحرار في العالم مطالباً في الوقت ذاته بعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية والعربية بشكل كامل مع سورية وقال إن قطع أو تخفيض العلاقات خطأ لا يمكن أن نستمر فيه.