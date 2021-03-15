عشرات الضبوط التموينية في عدد من المحافظات

محافظات-سانا

عشرات الضبوط التموينية نظمتها دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات اللاذقية وطرطوس ودرعا وحلب وحمص بحق المخالفين في إطار متابعتها لحالة الأسواق وعمل المخابز وتوزيع المحروقات.

ففي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً تموينية طالت معامل الأعلاف تنوعت ما بين عدم تقديم بيانات كلفة وعدم إعطاء فواتير نظامية والبيع بسعر زائد وتم إغلاق معملين بالشمع الأحمر وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي حلب نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 67 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من المخابز بمخالفات بيع خبز دون أكياس ونقص وزن الربطة وسوء تصنيع الخبز التمويني.

وشملت الضبوط عدداً من المحال التجارية بمخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر “مكياجات وحفاضات أطفال وعطورات ومواد غذائية” وفرم نتر الفروج وعظام الفروج وجلد الفروج وبيعه على أنه كباب فروج ونقع الفروج بالماء إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وعرض مواد منتهية الصلاحية.

وفي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 17 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من المخابز بمخالفات إنتاج خبز سيئ الصنع ونقص في وزن ربطات الخبز وعدداً من المحال بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب وتقاضي زيادة في بدل خدمات النقل وعدم الإعلان عن بدل خدمات شحن البضائع وضبوط عينات لمواد غذائية.

وفي طرطوس نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً تموينية طالت عدداً من المخابز بمخالفات البيع بسعر زائد ونقص وزن الربطة وسوء صنع خبز تمويني وعدداً من المعتمدين بمخالفات تنوعت بين مخالفة القيود المفروضة لنقل السلع المدعومة وعدم الإعلان عن سعر ربطة الخبز التمويني.

كما شملت باقي الضبوط مخالفات تتعلق بنقص في بطاقة المواصفات وعدم ذكر تاريخ الانتاج وعدم التقيد بالأوزان وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حمص نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية خلال اليومين الماضيين ضبطاً تموينياً شملت مخالفة التصرف بمادة الدقيق التمويني المدعوم والاتجار بمادة المازوت والتصرف بها من خلال التلاعب بالأوراق الرسمية.

كما نظمت 4 ضبوط بمخالفة حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر للبيع ضمن محل في حي عكرمة ومحل في حي كرم الشامي ومحل في قرية أبو دالي ومعمل في تير معلة وضبوط بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية ضمن محل في حي الانشاءات وآخر في حي الحميدية ومحل في حي باب السباع ومحل في حي باب التركمان ومحل في بلدة نعرة ومحل في قرية الربوة ومحل في قرية بويضة سلمية.

ونظم عناصر المديرية 7 ضبوط بمخالفات إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع إضافة إلى 27 ضبطاً بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والمواصفات والامتناع عن البيع وتعليق بيع سلعة على سلعة أخرى و 5 ضبوط عينات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

علي عجيب