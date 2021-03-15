المهندس سعيد حنا.. خمسة أعوام من العطاء في التدريس التطوعي

ريف دمشق-سانا

حبه لمهنة التعليم منذ الصغر دفع المهندس سعيد حنا إلى تدريس مادة الرياضيات لخمسة أعوام متتالية بشكل تطوعي في مدارس جمرايا وضاحية الفردوس بريف دمشق.

التنسيق بين عمله كمهندس وتطوعه لتقديم الخدمة التعليمية للطلاب لم يكن عبئاً عليه لأن ما دفعه إلى ذلك الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنه إضافة إلى حبه لمهنة التعليم وفقاً لما قاله حنا لمندوبة سانا.

وأضاف.. أن ظروف الحرب التي عانت منها سورية لعدة أعوام تركت آثاراً سلبية على قطاع التعليم لذلك كان لا بد من المشاركة الإيجابية من أي شخص يستطيع ذلك لأن لإعادة تنشئة جيل عانى من الإرهاب وشاهد كثيراً من مشاهد الدمار والنار التي ترسخت بذاكرته تعتبر مسؤولية مجتمعية وشخصية بالدرجة الأولى.

مبادرته لتدريس مادة الرياضيات في ثانوية جمرايا بدأت منذ عام 2016 واستمرت لثلاثة أعوام وفق حنا الذي بين أنه قام بتوسيع هذه المبادرة لتشمل أيضاً التدريس في مدرسة ضاحية الفردوس حلقة ثانية خلال العام الدراسي الماضي والعام الحالي متمنياً التفوق والنجاح لجميع طلابه ليكونوا على قدر المسؤولية في المستقبل.

مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي في تربية ريف دمشق أنور ناصر لفت في تصريح لمندوبة سانا إلى ضرورة دعم المبادرات للعمل التطوعي والإضاءة عليها والتشجيع على تبني هذه المبادرات لما لها من أثر بترسخ ثقافة التطوع والتلاحم الاجتماعي.

بدوره مدير تربية ريف دمشق ماهر كمال فرج أكد أهمية المبادرة التي تظهر تكامل الأدوار بين المجتمع ووزارة التربية لنشر روح التعاون وتعزيز الانتماء معتبراً أنها رسالة يجب أن يحملها كل معلم ويغرسها في نفوس التلاميذ والطلاب ليعزز انتماءهم لبلدهم والحرص على تقدمه والرغبة في تقديم الفائدة للآخرين.

رحاب علي