هيئة التميز والإبداع تعلن أسماء أعضاء الفرق التي ستمثل سورية في الأولمبيادات العلمية العالمية

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع أسماء أعضاء الفرق الوطنية التي ستمثل سورية في مسابقات الأولمبياد العالمية لصيف العام 2021 باختصاصات “الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والرياضيات”.

وأشارت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه وفق نتائج اختبارات الإنتقاء التي جرت الأسبوع الماضي سيمثل سورية في اختصاص الفيزياء الطلاب “عبد الله الحصني من دمشق وعبد العزيز جربي من حلب ورؤى يوسف الرفاعي من ريف دمشق وهادي سلوم من طرطوس وعمار ياسر رجب من اللاذقية” أما الفريق الاحتياطي فيضم “محمد صبحي أبو ردان من حلب وعمار وائل علي من اللاذقية”.

وفي اختصاص الكيمياء “أنس عباس من حمص ومها شفيق علي من طرطوس وأحمد ثائر عتر من حلب وعلي يوسف معروف من طرطوس” والفريق الاحتياطي “أحمد غسان عز الدين من المركز الوطني للمتميزين وهشام محمد حاج عبدو من حلب ومحمد حاتم علي من المركز الوطني للمتميزين وهيا الكيالي من حلب”.

وفي علم الأحياء الطلاب “باسل حسن الكنجو ويارا محمد بيرم من حلب وعبير يوسف عيد من حماة وعدنان مروان ريحاوي من طرطوس” والفريق الاحتياطي كل من “محمد أسامة عنبرجي من حلب وآية حسين ابراهيم من اللاذقية ولمى العلي من حلب ورغد عبد الحليم منلا من اللاذقية ولاوند محمد بيرم من حلب ونور الدين باسل خليل من حلب وعبد الله بسام جداع من حمص”.

وفي الرياضيات سيمثل سورية كل من “علاء الدين أحمد من حلب وعلي بكور من حلب ومحمد فؤاد زياد المعين من حلب والحسين حيان خليل من طرطوس ومعاذ عباس بهلوان من حلب ومحمد علي حورية من دمشق” والاحتياطي “خالد رجوب من حمص”.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإعتراض على نتائج اختبارات الانتقاء لغاية 19-3-2021 وستصدر نتائج الاعتراض في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وكان 155 طالباً وطالبة ممن تأهلوا من التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري شاركوا الأسبوع الماضي في اختبارات الانتقاء على مدى أربعة أيام في فندق إيبلا وقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق في اختصاصات “الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والرياضيات”.

وستقام اختبارات الانتقاء لاختصاص المعلوماتية خلال الفترة ما بين الـ 3 و7 من نيسان القادم في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

ومن المقرر أن يقام الأولمبياد العالمي للرياضيات في روسيا والفيزياء “عن بعد” في ليتوانيا والكيمياء “عن بعد” في اليابان وعلم الأحياء “عن بعد” في البرتغال أما المعلوماتية ففي سنغافورة.