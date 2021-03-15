افتتاح أول مدرسة لإنتاج الزعتر الخليلي العضوي في خربة غزالة بريف درعا

درعا- سانا

افتتحت مديرية زراعة درعا اليوم أول مدرسة مزارعين من نوعها لإنتاج الزعتر الخليلي العضوي في بلدة خربة غزالة بريف درعا.

وأوضح معاون مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش في تصريح لمراسل سانا أن المزارع طبق التعليمات الزراعية واستبعدت كل المدخلات الكيميائية والمبيدات الحشرية والفطرية لافتا إلى الاقبال على المنتج العضوي في الأسواق الداخلية والخارجية لكونه خاليا من الملوثات.

وأكد الحشيش أن مديرية الزراعة تسعى دائما إلى التخفيف عن المزارعين ومساعدتهم في ترميم حقولهم ومزارعهم التي خربها الإرهاب.

وذكرت رئيسة دائرة الإنتاج العضوي في مديرية الزراعة المهندسة زينب الزامل أن المديرية أطلقت اليوم أول مدرسة مزارعين عضوية متخصصة بالزعتر الخليلي مكونة من 15 مزارعا مبينة أن المزارعين استفادوا من منحة سابقة قدمها اتحاد النحالين العرب.

وأضافت أن مديرية الزراعة تتابع تجربة المزارعين بلقاءات على امتداد سنة كاملة وبمعدل لقاء واحد شهريا مؤكدة أن المنتج العضوي خال من المبيدات وبقايا الأسمدة وسنعمل في زراعة درعا على تطبيق المعاملات العضوية بزراعة الآباء والأجداد ضمن معايير علمية.

وبين رئيس الوحدة الارشادية في خربة غزالة قسيم الناشي أن زراعة الزعتر الخليلي دخلت خربة غزالة عبر منحة زراعية استفاد منها نحو 26 مزارعا مؤكدا نجاح التجربة الزراعية مع وجود معوقات وعقبات في مجال تسويق المنتج.

ولفت المزارع ابراهيم ضاهر إلى أن زراعة الزعتر العضوي كان وفق الأساليب التي حددتها مديرية الزراعة وصولا إلى منتج نظيف خال من الملوثات.