السماح بدخول اللبنانيين الموجودين في سورية إلى لبنان الأربعاء المقبل

بيروت-سانا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد أسرهم الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية في بيان لها إنه تقرر السماح بدخول اللبنانيين بتاريخ 17-3-2021 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء شرط حيازتهم على فحص (PCR) نتيجته سلبية ولا تزيد مدته على 96 ساعة من سورية على أن يخضعوا مجددا للفحص ذاته على الحدود اللبنانية السورية من قبل فرق وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.