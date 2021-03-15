الكرملين: يوجد محاولات لتسييس استخدام لقاح (سبوتنيك V) بأوروبا

موسكو-سانا

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن هناك محاولات لتسييس استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) بما في ذلك في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم رداً على سؤال حول تسييس مسألة استخدام اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي كما نقلت وكالة سبوتنيك إن الرئيس فلاديمير بوتين عارض دائماً ومنذ البداية تسييس اللقاحات معرباً عن الأسف لأن مثل هذه الأمور تحدث وهو ما تؤكده العديد من تصريحات مسؤولي الدول الأوروبية.

ولفت بيسكوف في الوقت ذاته إلى أن هذا الموضوع “لا يوقف بأي حال من الأحوال العمل الدؤوب والمنهجي للعلماء الروس الذين يسعون لتلبية الطلب الدولي المتزايد باستمرار على هذا اللقاح “.

وفي الوقت ذاته أوضح بيسكوف أن الطلب على اللقاح الروسي يتجاوز العرض في العالم ولكن الأولوية للمواطنين الروس.