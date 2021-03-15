مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين من ميليشيا (قسد) بهجمات في ريفي الرقة ودير الزور

الرقة ودير الزور-سانا

قتل ثلاثة مسلحون وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات على حواجزهم في ريفي الرقة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن هجوما نفذ بالأسلحة الرشاشة على حاجز لميليشيا (قسد) في محيط مطار الطبقة غرب الرقة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من الميليشيا.

وفي ريف دير الزور أشارت مصادر محلية لـ سانا إلى إصابة ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) جراء استهداف حاجز لهم بقذيفة آر بي جي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل أمس 4 مسلحون وأصيب آخرون من ميليشيا (قسد) في هجمات استهدفت نقاطهم بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة.