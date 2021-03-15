إخماد حريق ضخم في بناء سكني بشارع الباكستان في دمشق-فيديو

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق الليلة حريقاً ضخماً اندلع في مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بشارع الباكستان.

وقال العقيد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لمندوب سانا إن الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء وأن النيران امتدت إلى الطوابق السفلية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم إخمادها.

وأضاف العقيد حسن إن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وكان مراسل سانا ذكر في وقت سابق أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في المبنى مشيراً إلى أن فرق الإطفاء بالتعاون مع الكوادر الطبية والهلال الأحمر العربي السوري أجلت عدداً من العالقين داخل البناء السكني قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.