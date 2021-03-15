مانشستر يونايتد يفوز على ويستهام ويستعيد وصافة الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ويستهام 1-صفر في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم>

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 عندما لعب برونو فرنانديز ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ويستهام لمسها سكوت مكتوميناي برأسه قبل أن تصطدم برأس كريج داوسون لاعب ويستهام وتعانق الشباك.

وعقب هذا الفوز استعاد مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ورفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفرق نقطة أمام ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث وتوقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الخامس.