نتائج مميزة لفرسان سورية في ختام بطولة الأغر الدولية لقفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

اختتمت بطولة الأغر الدولية لفروسية قفز الحواجز منافساتها اليوم في نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس بمشاركة فرسان كل من إيران وروسيا والأردن إضافة إلى سورية.

وتوجت الفارسة بشرى الأسد بلقب بطولة فئة 120سم التي أقيمت منافساتها على شوطين الأول أصلي لجميع المشاركين بهذه الفئة والثاني للفرسان المتعادلين من الشوط الأول حيث أنهت المسلك بزمن 52ر29 ثانية وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني بزمن 62ر29 ثانية وحل الفارس ليث العلي ثالثاً بزمن 17ر31 ثانية تلته الفارسة آية حمشو رابعاً بزمن 56ر32 ثانية ثم الفارس الأردني محمد أمجد المؤمني خامساً بزمن 44ر33 ثانية.

وأحرزت الفارسة آية حمشو المركز الأول ببطولة فئة 130سم التي جرت أيضاً على شوطين أصلي وجولة تمايز وذلك بزمن 00ر36 ثانية وجاءت الفارسة بشرى الأسد بالمركز الثاني بزمن 77ر38 ثانية ثم الفارس همام خولي بزمن 59ر42 ثانية فالفارس أحمد حمشو بزمن 82ر49 ثانية وحل الفارس جواد نظام خامساً بزمن 53ر52 ثانية.

أما فئة 145سم التي أقيمت منافساتها على شوطين غير متماثلين فانتهت منافساتها بفوز الفارس أحمد حمشو باللقب وحلت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني ثم الفارس ليث العلي فالفارس قتيبة الدغلي وجاءت الفارسة الروسية داريا ساموخينا في المركز الخامس.