ثقافي المزة يستضيف معرض (همسات في دمشق) للفنان العراقي سلام فيصل

دمشق- سانا

همسات في دمشق عنوان المعرض الفني الذي أقامه المركز الثقافي العربي في المزة للفنان التشكيلي العراقي الدكتور سلام فيصل وقدم فيه خمسين لوحة زيتية مختلفة المدارس والمضامين.

وجسد فيصل في لوحات معرضة وجوها وأمكنة وحالات نفسية متعددة بين المدرسة التجريدية والانطباعية عبر فيها عما يجول بدواخله من عواطف وقيم ووجدان.

الدكتور فيصل أوضح أن هذا المعرض هو الأول له في دمشق تعبيراً عن عشقه لما فيها من حضارة و قدسية وتراث وتعبيراً عن عرفانه وإخلاصه لهذه المدينة الشقيقة والعريقة لافتا إلى جمالية دمشق القديمة وأبوابها وحاراتها وما فيها من شبه لحارات بغداد القديمة التي أسماها الأدباء الشناشيل.

ولفت فيصل إلى شعوره بالمحبة والإيمان عند السير في شوارع دمشق القديمة التي تعطيه إحساساً عميقاً عمل على إسقاطه على القماش مسيراً إلى الوجوه في الأعمال التي عبر فيها عن مشاعر الدعاء والفرح والحزن وغيرها إضافة إلى الأعمال التجريدية التي ترمز إلى العادات والتقاليد والطبيعة والإنسان.

الفنانة ديكارا الضاهر أوضحت أن المعرض يستخدم الأسلوب الانطباعي والتجريدي وتشكيل الوجوه المعبرة الحالمة فالوجه مفتاح الشخصية وقد عبر من خلاله عن الصلة الروحانية بين الإنسان والسماء لافتة إلى أن الألوان توحي بالفرح رغم معاناة الفنان الداخلية العميقة.

محمد دبور فنان تشكيلي وصف المعرض بالجميل معتبرا أن استخدام الفنان للألوان الوحشية ترجع إلى لجوئه للألوان الطبيعية دون الخلط منوها بتكوين الحارات القديمة الذي نجح الفنان فيه.

بلال أحمد