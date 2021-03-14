إنتر ميلان يتغلب على تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

افتتح إنتر ميلان التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا في الدقيقة الـ 70 ليسجل نجم إنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي إلى 65 نقطة بينما تجمد رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.