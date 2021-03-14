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الحرارة غداً من أعلى معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

2021-03-14

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بإمتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويبقى سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وجنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق المنطقة الجنوبية المرتفعات الجبلية المنطقة الوسطى المنطقة الساحلية المنطقة الشمالية منطقة الجزيرة المنطقة الشرقية منطقة البادية
22/8 21/7 15/3 22/7 23/12 21/6 20/7 25/9 24/8

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