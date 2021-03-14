كلوب يستبعد مشاركة ثنائي ليفربول فان دايك وغوميز في بطولة أوروبا

لندن-سانا

استبعد مدرب نادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب مشاركة مدافعيه فيرجيل فان دايك وجو غوميز في بطولة أوروبا لكرة القدم المقررة إقامتها الصيف القادم بسبب الإصابة.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن كلوب قوله: إن “ليفربول يأمل بعودة هذا الثنائي بشكل كامل إلى المران خلال فترة الإعداد لموسم 2021-2022 لكنه لا يتوقع جاهزية اللاعبين للمشاركة في بطولة أوروبا المقررة إقامتها بين الـ 11 من حزيران والـ 11 من تموز”.

وعانى نادي ليفربول بسبب إصابة العديد من لاعبي الدفاع هذا الموسم حيث أصيب فان دايك في ركبته خلال مواجهة إيفرتون ضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في تشرين الأول الماضي بينما تعرض غوميز لإصابة في تشرين الثاني الماضي خلال وجوده مع المنتخب الإنكليزي.