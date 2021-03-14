دير الزور… معرض فني وندوة حوارية ضمن حملة (أيام الأسرة السورية)

دير الزور-سانا

ضمن حملة “أيام الأسرة السورية” الوطنية نظمت محافظة دير الزور اليوم فعالية بعنوان “الأسرة السورية بين الشريعة والدستور” ضمن مبنى المحافظة تضمنت معرضاً فنياً وندوة حوارية تناولت الأسرة من وجهة نظر الشريعة والقانون.

وذكرت عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة الدكتورة سهام الخاطر لمراسل سانا أن الفعالية تقام ضمن حملة أيام الأسرة السورية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتهدف إلى تعزيز الوعي الفردي والجماعي بمكانة الأسرة كأساس لبنيان المجتمع وتعافيه واستنهاض دورها في صون الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية والتماسك والتلاحم الاجتماعي والتنمية.

ولفتت إلى أن الفعالية هي بداية للعديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها في جميع مدن وبلدات المحافظة وتشمل نشاطات بالمجال الاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي والبيئي والرياضي والفكري والتوعوي والتدريبي والإعلامي والاقتصادي لجميع شرائح المجتمع.

بدورها بينت ميسرة مركز قدرات لتدريب الشباب ندى المصطفى أن المعرض ضم لوحات فنية بالرسم والخط العربي وأعمالاً يدوية حرفية من نتاج مجموعة من الشباب والسيدات جسدت حب الوطن والانتماء للأرض وملامح من البيئة الفراتية.