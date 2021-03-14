هيئة الكتاب تعلن عن جوائزها الأدبية الخمس لعام 2021

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن إطلاق جوائزها الأدبية السنوية الخمس لعام 2021 وتشمل جائزة “حنا مينه للرواية” و”سامي الدروبي للترجمة إلى اللغة العربية” و”عمر أبو ريشة للشعر” و”القصة القصيرة” و”اللوحة الموجهة للطفل”.

وبينت الهيئة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن باب التقدم لهذه الجوائز مفتوح حتى الـ30 من تموز القادم وهي موجهة للكتاب والفنانين السوريين والعرب المقيمين في سورية.

وتهدف جائزة حنا مينه للرواية إلى التشجيع على التنافس لتقديم أفضل النصوص الروائية واكتشاف المواهب الجديدة التي لم تأخذ حقها من الانتشار حيث حددت جائزة المركز الأول ب500 ألف ليرة سورية والثاني ب400 ألف والثالث ب300 ألف كما يقدم لكل فائز درع خاص وتطبع هيئة الكتاب الأعمال الثلاثة الفائزة.

أما جائزة عمر أبو ريشة للشعر فيشترط في القصائد المشاركة فيها أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى وخصصت الجائزة مبلغ 50 ألف ليرة للفائز الأول و40 ألفاً للثاني و30 ألفاً للثالث.

وتشمل جائزة سامي الدروبي للترجمة الأدب والفن والعلوم والمعارف الإنسانية باستثناء الموضوعات ذات الطبيعة العلمية التخصصية كما يشترط أن تكون الكتب المترجمة لهذه الجائزة من اللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية وألا يكون العمل المشارك مترجماً أو منشوراً سابقاً وأن تكون الترجمة من اللغة الأصلية كما لا يجوز الاشتراك إلا بعمل واحد.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في الترجمة على 500 ألف ليرة والثاني على 400 ألف والثالث على 300 ألف إضافة إلى طباعة الأعمال الثلاثة الفائزة.

أما جائزة القصة الموجهة للطفل فتأتي بحسب إعلان الهيئة تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل النصوص القصصية من قبل أدباء الأطفال واكتشافاً للمواهب الجديدة مع ترك حرية اختيار الموضوع للكاتب ومراعاة أن تكون القصة موجهة للفئة من 7 إلى 15 سنة وأن تحمل الحداثة في الموضوع والطرح وتعزز الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال سورية في هذه المرحلة.

كما يشترط أن يتراوح عدد كلمات القصة من 450 إلى 1200 كلمة وألا تكون منشورة في أي مجلة أو حاصلة على أي جائزة أخرى وخصصت الجائزة مبلغ 50 ألف ليرة للأول و40 ألفاً للثاني و30 ألفا للثالث.

وأما جائزة اللوحة الموجهة للطفل وهدفها التنافس على تقديم أفضل اللوحات الفنية من قبل فناني الأطفال واكتشاف المواهب الجديدة فقد خصصت مبلغ 150 ألف ليرة للأول و125 ألفا للثاني و100 ألف للثالث ويشترط أن يكون قياس اللوحة 50-70 سم وأن تنفذ بألوان الغواش أو الأكريليك وأن تتسم بالجدة والابتكار وأن يكون موضوعها طفولياً يعبر عن عالم الصغار ولا تقبل اللوحات المنشورة إلكترونياً أو المشاركة في معارض أو المنشورة في مجلة أو المقدمة إلى أي جائزة.