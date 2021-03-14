استرداد 4 سيارات مسروقة وضبط سيارات ودراجات بلوحات مزورة في اللاذقية

دمشق-سانا

تمكن قسم المباحث بفرع مرور اللاذقية من استرداد أربع سيارات مسروقة وضبط العديد من السيارات والدراجات بلوحات مزورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن السيارات والدراجات المسروقة والمزورة والمذاع البحث عنها ومن خلال تسيير الدوريات على مدار الساعة تمكن قسم المباحث بفرع مرور اللاذقية من استرداد أربع سيارات مسروقة ثلاث منها تم تسليمها لمالكيها أصولاً وسيارة تم تسليمها لإدارة الأمن الجنائي فرع الانتربول لوجود إذاعة بحث دولية بحقها بجرم السرقة.

كما لفتت الوزارة إلى ضبط إحدى عشرة سيارة وخمس دراجات بلوحات مزورة تم إيداعها بكراج الحجز أصولاً اضافة الى حجز ثماني عشرة سيارة مذاع البحث عنها بموجب مذكرات قضائية وسيارة مذاع البحث عنها لصالح وحدات شرطية.