زراعة 490 هكتارا بمحصول العدس في درعا

درعا -سانا

أنهى فلاحو درعا زراعة محصول العدس للموسم الحالي بزراعة 490 هكتاراً من أصل الخطة المقررة البالغة 1286 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 1ر38 بالمئة.

وذكر مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال بتصريح لمراسل سانا اليوم أن زراعة محصول الحمص ما زالت مستمرة وبلغت المساحات المزروعة حتى تاريخه 14560 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 21411 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 68 بالمئة.

وأضاف أن المديرية تقدم للفلاحين عن طريق الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية المحروقات وخدمات الكشف عن الامراض واعطاء النصائح والبرنامج الزمني للمكافحة.