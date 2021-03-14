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إيران تزيح الستار عن لقاح جديد ضد كورونا

2021-03-14

طهران- سانا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم أنه ستتم إزاحة الستار عن لقاح إيراني جديد ضد كورونا يوم الثلاثاء المقبل في وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال نمكي في تصريح له اليوم: “سنزيح يوم الثلاثاء الستار عن لقاح إيراني جديد في منظمة (سبند) التابعة لوزارة الدفاع وسنوضح حجم الإنجازات المحققة في مجال إنتاج اللقاحات ضد كورونا”.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالبرتوكولات الصحية لاحتواء الموجة الجديدة من الفيروس مشيراً إلى أن أداء إيران كان أفضل من العديد من الدول الاوروبية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا بنسخته البريطانية المتحورة.

وسبق أن أعلنت إيران عن إطلاق الاختبارات لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بخبرات محلية.

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